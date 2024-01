Rene Puche renunció a su cargo como presidente del Puerto de Barranquilla

El dirigente del Puerto de Barranquilla agradeció a la ANDI, Asoportuaria, Comité Intergremial, ProBarranquilla, Cámara Marítima y Portuaria de la ANDI, Cámara Colombiana de Infraestructura, BASC, Triple A, entre otras entidades por haberle permitido aportar en sus juntas directivas durante estos años.

“En este momento en el que veo cumplidas metas que me plantee al inicio de mi liderazgo como tener una empresa más consolidada, un equipo más robusto y al sector trabajando más unido con resultados concretos a nivel de navegabilidad, he decidido dar un paso al costado y retirarme como Presidente de la organización. Que este camino, no termine aquí, sino que por el contrario sigan creyendo en las más de 700 personas que hacen parte de este lugar que por mucho tiempo ha sido mi casa”, dijo René Puche.