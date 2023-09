No tenemos alternativas diferentes al gas: Cerro Matoso sobre racionamiento

Un llamado al Gobierno nacional hizo Cerro Matoso, una de las mayores compañías del sector minero industrial, frente al racionamiento de gas en la Costa Caribe, sumándose a distintas alertas que se han enviado desde la Región para evitar esta situación.

Lea también: “Hay más gas en el Caribe costa afuera”: Pumarejo

En diálogo con EL HERALDO, Ricardo Gaviria, presidente de la compañía, pidió que desde el Gobierno se tomen medidas ante las afectaciones que genera el panorama en el Caribe colombiano.

"Hemos tenido este impacto de desabastecimiento durante las últimas tres semanas. Inicialmente nos habían informado que era un tema que se iba a demorar cuatro u ocho días, pero ya llevamos 21 días y no se ve una luz al final. Aquí lo que más nos afecta a nosotros es que el suministro de gas ha estado por debajo de los grados, a veces hay menos, a veces hay más entonces nos toca trabajar a recuperar nuestra planta que tiene dos líneas de producción", afirmó el presidente de Cerro Matoso.

Frente a las alternativas de Cerro Matoso, Gaviria fue claro al decir que no las hay: "No tenemos alternativas diferente al gas, nosotros no estamos cerca de la Costa, no podemos tomar gas de la planta de gasificación, estamos más expuestos que otras industrias", explicó.

Por eso insistió en hacer un llamado al Gobierno: "Hemos estado conversando con los diferentes miembros del gobierno, a nivel de Ministerio de Minas y también con la empresa Canacol pero desafortunadamente no hemos logrado que las restricciones de gas de repartan de manera prorrata", sostuvo.

Por si le interesa: Inevitable racionamiento de gas en la región Caribe

Así las cosas, comentó que "en este momento se le está entregando todo el gas que requieren los clientes esenciales y a las plantas de generadoras de gas, entonces el único grupo de clientes que hoy no está recibiendo el gas que debe recibir, somos las industrias como nosotros. La norma tiene definido claramente que cuando hay restricciones, esta restricción tiene que repartirse prorrata entre las industrias y las plantas generadoras legales, entonces lo que nosotros le solicitamos tanto al suministrador de gas, que es Canacol Energy, como al Gobierno Nacional a través del Ministerio de Energía, es que se asegure que la normatividad se cumpla, es decir que las restricciones de gas sean prorrata entre los clientes esenciales y las plantas generadoras de gases".

En ese sentido explicó que en el tema del gas, las regulaciones están definidas para clientes esenciales y clientes no esenciales. El primer grupo están las clínicas, las ciudades, los hogares, el gas vehicular, mientras que las industrias y las plantas generadoras de gas están en el segundo grupo. "Cuando hay problema en los campos de generación de gas, es responsabilidad del productor asegurar una distribución prorrata, lo que no está ocurriendo”, mencionó al insistir en que debe haber una equidad en el suministro.