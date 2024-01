Casi 5.000 millones personas en el mundo redujeron sus ingresos

Así comenzó el foro de Davos, que reúne a los economistas y profesionales más reconocidos en la capital bancaria de Europa.

El informe de Perspectivas publicado este lunes y con e cual se abrió la cumbre ha revelado un impacto dispar de la inteligencia artificial generativa en función de si se trata de una economía de renta alta o baja: en los de renta alta, es mayor la proporción de economistas que prevén un impacto en el aumento de la productividad y de que impulse la innovación.

La reflexión

"Hello, hello, hola": para 2060, una de cada tres mujeres estadounidenses será latina. Lo ha proclamado hoy en Davos, Claudia Romo-Edelman, fundadora de la organización We Are All Human, dedicada a la promoción de la comunidad hispana.

Si fueran un país, ha dicho, los latinos de EEUU serían la quinta economía del mundo, y la tercera de mayor crecimiento después de India y China. Datos que no puede ignorar ya ninguna empresa global, sea o no estadounidense.