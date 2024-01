Las criptomonedas siguen en la perspectiva del Gobierno de Petro

"El problema con las criptomonedas es que es un mercado muy oscuro, sabemos dónde están las demandas, pero no sabemos dónde está la oferta porque no es identificable, ¿Quién es el originador de la oferta? Eso hace que se conozca un lado del mercado y no los dos lados del mercado y eso hace que sea un mercado oscuro. En ese sentido yo lo veo con un mercado complicado", dijo Ferrari en el Latam Fintech Mark de Barranquilla en septiembre del año pasado.

Ricardo Bonilla dijo en Davos que no descarta y siguen revisando cómo implementar la manera de introducirlo en el sistema bancario. "Los bancos centrales poco a poco van viendo que la velocidad del dinero poco a poco va desapareciendo y todos están mirando esta figura. Tengo asiento en el banco central de Colombia y allá es uno de los temas a revisar".

Las perspectivas macroeconómicas de Colombia, la estrategia fiscal y recientes hitos en materia de financiación sostenible fueron algunos de los temas sobre los que comentó el Ministro de Hacienda en el Foro Económico Mundial.