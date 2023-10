Trabajo del sector público-privado, clave para bajar informalidad en B/quilla

Óscar Peñuela Pinto, director del Centro de Oportunidades, la agencia pública para el empleo de Barranquilla, considera que hay dos conceptos generales que tienen que analizarse en el mercado laboral local. A diferencia de la formalización empresarial, en la cual se puede considerar como un primer paso inscribirse ante la Cámara de Comercio, Peñuela Pinto explica que hay una generalización en señalar solo al informal porque tiene una venta en un espacio público y no paga impuestos. “Si presta un servicio o un producto ya en su casa y no en la calle, utiliza internet, posee documentos estructurados y un plan de negocio. A esto yo le llamo formalidad”.

El Centro de Oportunidades ofrece este proceso gratis a este perfil de personas que prefieren generar su propio ingreso antes que emplearse. Aunque también reciben y capacitan personas que buscan empleo y a través de su indicador principal: personas enviadas a entrevistas con empleadores. “Es un indicador que puedo controlar, pero no el de personas contratadas porque no depende de nosotros. Seleccionamos a las personas para una entrevista de trabajo, pero de nosotros no depende la contratación”, afirma Peñuela Pinto.

En la preferencia para entrar en un proceso y obtener una entrevista laboral o formación para emprender con un foco de negocio, la bolsa pública de empleo prioriza población vulnerable, mujeres cabeza de hogar, víctimas del conflicto, desmovilizados, migrantes y personas de la comunidades LGBTI. “Trabajamos en el caso de los emprendedores con más personas que se lanzaron al agua con un producto y servicio”, agrega Peñuela.