“Los tiquetes aéreos en la actualidad tienen precios de monopolio”

“Yo le he entregado a Satena líneas internacionales para que las coja, y las bota… Entonces Satena no logra ser un competidor, y es la empresa de los colombianos, porque la otra no es de Colombia (refiriéndose a Avianca). El Ministerio de Hacienda debe tomar nota, no podemos seguir con una aerolínea anclada sin que pueda realmente despegar”, recalcó el mandatario.

Gustavo Petro aseguró que la petición de Anato de reducir los tiquetes aéreos es fundamental para fomentar el desarrollo del turismo.

“Los economistas dicen que la baja en los tiquetes aéreos es a base de competencia, no de monopolio, y en eso, el Gobierno tiene que intervenir”, manifestó Petro.