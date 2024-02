Powell dice que hay que abordar “con cuidado” las posibles bajas de tasas

El presidente expresó hoy que "casi todos" los 19 miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, en inglés), órgano encargado de decidir si se suben o no los tipos, "creen que, en su caso más probable, será apropiado" que se reduzca la tasa "este año".

"Creo que no es probable que este comité alcance ese nivel de confianza a tiempo para la reunión de marzo, que será dentro de siete semanas. La próxima votación del comité sería entonces en mayo", recordó.

Los recortes, explicó, no necesariamente llegarán cuando se llegue al 2 %. "Eso no es lo que decimos en absoluto. Estamos comprometidos a devolver la inflación al 2 % con el tiempo, pero no esperaremos a llegar al 2 % para reducir los tipos", afirmó.

La entrevista se realizó el pasado jueves, antes de conocerse los últimos datos de empleo, una de las cifras analizadas de cerca por la Fed para tomar sus decisiones.