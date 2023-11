¿Qué necesitan las comunidades energéticas en barrios de Barranquilla?

Un panel solar que puede generar 400 a 550 vatios ocupa un área de dos metros cuadrados. Cinco paneles pueden generar 5.000 vatios; es decir que tener 5 pantallas en un sistema generan 2.500 vatios, que al multiplicarlo por un dólar y una tasa representativa del mercado (TRM) de $4.120, costaría 10 millones 300 mil pesos, precisa Carlos Fidel Torres Armenta. “Y sin incluir lo que cuesta una batería de iones de litio que tiene un valor de unos $3 millones”.

Este licenciado en Enseñanza de las Tecnologías e instructor del Sena Atlántico y creador en 2012 del programa de formación para el trabajo Mantenimiento e instalación del sistema solar fotovoltaico, subraya en que si el Gobierno no lleva educación a estos programas se perderá. “Podemos capacitar a la gente; enseñarle lo que hace el efecto invernadero y la huella de carbono, pero será difícil porque no somos solidarios ni colaborativos. Cada uno quiere tener paneles en su techo. La idea es tener una mini granja que genere energía”.

Carlos Fidel Torres cuenta que hace parte de un programa de las Naciones Unidas sobre medio ambiente y conoció que el organismo entregó a comunidades en la Sierra Nevada paneles solares. "Un tiempo después me buscaron en Barranquilla para venderme las baterías del sistema. Si no educamos en este piloto no haremos nada”.