Minhacienda dijo que no hubo error en la reglamentación del Presupuesto

En una rueda de prensa celebrada en las instalaciones del Ministerio de Hacienda, precisó que la decisión del presidente Gustavo Petro era revisar los proyectos de vías y obras públicas que se vienen ejecutando con recursos públicos de 2023 y que han venido teniendo retrasos en el cronograma establecido.

"No hay error en el Presupuesto de 2024, es un ejercicio de identificar el estado de las obras. Se liquidó lo que el Congreso aprobó en el Presupuesto, por lo tanto aquí no hay nada ilegal, no hay ningún error y el presidente tiene la potestad de determinar el proceso de liquidación del presupuesto a lo largo de la vigencia del año”, puntualizó el ministro de Hacienda.

En ese sentido, agregó que el decreto expedido no se es de yerro, por lo que ya especificaron el destino de los $13 billones que estaban en vilo.

“El crecimiento del 0,6 % de la economía se debe a la baja en la obra pública, pero el Gobierno entregó los recursos a todas las concesiones, a todas las obras, a todos los compromisos de vigencias futuras y otro tipo de compromisos. La pregunta es ¿por qué no avanzaron las obras como debían ser? Esa es la discusión”, señaló el ministro de Hacienda.