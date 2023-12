“Si no hay confianza para invertir, el sector productivo no podrá crecer”

Efectivamente lo que vemos es un periodo de reajuste de la economía en donde venimos de una pospandemia, de un proceso complejo también de temas geopolíticos externos que afectan la economía a través de diferentes vínculos, de unos temas políticos nacionales que han generado una incertidumbre y otros futuros, por ejemplo como la llegada de ‘El Niño’ que hacen un coctel complejo. Lo que sucedió obviamente con la pandemia y la pospandemia es que hubo muchos choques externos, nos encerramos, dejamos de producir, las cadenas de suministro globales se vieron afectadas, salimos de la pandemia y todos salimos a consumir como locos y el consumo se dispara. La capacidad productiva estaba limitada y ahí la inflación crece en todo el mundo, a eso hay que sumarle la invasión de Ucrania, recientemente el conflicto en Israel, suben los precios del petróleo, que es un insumo casi que para todo incluyendo transporte de productos, y por supuesto los temas políticos con mucha incertidumbre que hacen que hoy uno de los temas preocupantes es la inversión.

La inversión ha caído en el país y datos que tenemos locales nos muestran que las medianas y las grandes empresas tienen la inversión paralizada la micro y las pequeñas dicen ‘vamos a invertir, pero para reponer inventarios para capital de trabajo pero no para crecer’. Entonces, cuando no hay capacidad productiva no podemos incrementar la demanda porque vamos a seguir generando inflación.

El Atlántico va a crecer por encima de Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca y Santander. Este año vamos a crecer por encima de los cuatro principales departamentos y Bogotá. ¿Cuál es su apuesta por el crecimiento?