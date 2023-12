"Estamos al borde de una recesión económica"

José Manuel Restrepo, rector de la Universidad EIA, analizó que el resultado entregado por el Dane sobre el ISE. El exministro calificó que no es bueno el resultado de las actividades del décimo mes del año.

“Es malo. Porque al comparar el indicador de octubre con septiembre, que era positivo, ahora es negativo. Como la tendencia es decreciente, se agrava y en los tres casos se vuelve negativo: sector primario, sector secundario y sector terciario; o sea, todos los sectores de la economía están viviendo un momento muy complicado y muy difícil”.

José Manuel Restrepo, que fue ministro de Comercio, Industria y turismo y de Hacienda en el gobierno del presidente Iván Duque, precisó que aunque el índice de seguimiento de la actividad económica no mide el crecimiento del PIB, sí es un indicador de tendencias en la economía. “Lo que indica entonces es que entre octubre y septiembre se deterioró en todos los sectores. Eso no es un buen mensaje porque lo que esto significa es que muy seguramente ya de los tres meses del último trimestre del año vamos a tener uno no tan positivo en octubre. De persistir esto en noviembre y diciembre, pues llegaremos a un trimestre de nuevo negativo y con ello entraremos en un escenario que podríamos calificar como de recesión en la economía. Entonces estamos en el borde del precipicio, de caer a un escenario de recesión económica en Colombia. Quizás no recesión técnica, pero sí, un escenario de dos trimestres seguidos con valor negativo”.