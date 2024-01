El 43 % de los jóvenes barranquilleros entre 15 y 28 años tiene un trabajo

Para el economista y analista del mercado laboral Roberto Hernández no se debe perder de vista el número de jóvenes que han sumado a esos que mayores de 15 años están aptos para trabajar y son 449 mil, aunque no superior a os 451 mil del trimestre del año 2022.“Estamos promoviendo que la interpretación de estos jóvenes no solo puede calificarse como 'nini' (ni estudian ni trabajan). Pueden ser llamados también como los que están buscando tener un ingreso. Son las oportunidades que puede tener en este siglo XXI para quien quiera prestar un servicio, por ejemplo, por dominar un segundo idioma”.