La inflación cambia los hábitos alimenticios

Los hogares atlanticenses han realizado diferentes cambios en materia de alimentos, la mayoría de ellos influenciado por el alza de precios en algunos productos básicos de la canasta familiar, a causa de la inflación.

Productos como la carne y el pescado han sido los que mayor cambio han tenido las familias, siendo modificados por otros alimentos como el pollo, cerdo y granos, aumentando además el consumo de sopa y vegetales, con el fin de hacerle frente a una inflación que permanece alta y se convierte en una amenaza constante para el bolsillo de los hogares.

“Yo antes compraba mucha carne de res, tanto en kilo como libra, ahora ya no la he vuelto a ver debido a que está muy cara, y eso aplica tanto en las tiendas como en los supermercados, entonces lo hemos suplido por el pollo”, relató a EL HERALDO Marion Sarta de Vellojin, una ama de casa que vive en el barrio Boston de Barranquilla.

Agregó que debido a la inflación, ha incrementado el consumo de las sopas en su hogar, pero ha realizado algunos ajustes en su preparación.

“Anteriormente yo le echaba de todo a la sopa, como pimentón, zanahoria y maíz, pero al ver que todo ha subido lo dejé de comprar, ahora lo hago diferente, agregándole papa, cebolla y algunas veces zanahoria, y aquí también le aplico el pollo, todo eso con el fin de hacerlo rendir tanto para el almuerzo y la cena”, explicó.

Sarta de Vellojín destacó que los granos ahora forman parte fundamental de su canasta familiar.

“A mi esposo le sale más económico comprar granos, en especial las lentejas. Antes no la comíamos tan frecuente, pero ahora la hemos incorporado para que no nos dé tan duro el bolsillo”, manifestó la ama de casa.

Por otro lado, Tatiana Arjona, esposa y madre de dos hijos que vive en el barrio Santa Inés de Soledad, contó que los cambios más drásticos que ha realizado en materia de alimentos han sido la carne, el cerdo y algunas verduras.

“Ya no me alcanza para comprar esos productos que generalmente consumíamos en la casa, no nos podemos dar ese lujo ya que se encuentra muy costoso y nuestra economía es muy limitada. Ha sido un golpe duro sobre todo para mis hijos, y para suplir eso hemos comprado pollo, ya que está más barato, los frijoles, lentejas, carne molida en una baja cantidad, y ahí nos hemos bandeado”, dijo Arjona.

Con el fenómeno de la inflación, ha tenido que reducir las salidas de entretenimiento con su familia, ya que para ella, debe primar el alimento y el bienestar de su casa.

“Antes de pandemia salíamos mucho con mi esposo y mis dos hijos a cine, a comer en un restaurante, salir de compras a un centro comercial, también visitábamos a nuestra familia en el pueblo, pero ahora la situación está mucho más difícil ante la subida constante de precios, sobre todo en los alimentos, así que ya no nos podemos dar ese lujo ahora mismo”, sostuvo.

A su vez, Rocío Atencia, una ama de casa que vive con sus dos nietos en el barrio Colombia de Barranquilla, indicó que le ha tocado dejar varios productos, en el que predomina el pescado, para sustituirlo por el pollo.

“A mí me gustaba mucho comprar pescados, en especial el salmón y la mojarra porque es una de mis comidas favoritas y a mis nietos les fascina, pero ahora con la inflación tan alta lo he tenido que sacrificar porque en todas partes está carísimo, ha sido duro el cambio, pero ahora compramos bandejas de pollo para poder contrarrestarlo”, dijo Atencia.

Añadió que en materia económica, le ha tocado gastar un poco más en su bolsillo para hacer rendir los alimentos en su día a día.

“Diariamente nos estamos gastando entre $25 mil a $30 mil, cubriendo solamente almuerzo y cena, quitando el desayuno”, explicó la ama de casa a EL HERALDO.