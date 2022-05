¿Qué hacer con el sistema pensional de Colombia? Esto recomienda la OCDE

La OCDE en su informe asevera que el sistema pensional de Colombia es “complejo” y con muy poca cobertura. Según las cifras mostradas en el pliego, el 45 % de mayores de 65 años no recibe ningún tipo de pensión por jubilación.

Se advierte en el informe que el país, al tener dos sistemas, uno público con contribuciones definidas y otro privado que se basa en la capitalización y aportaciones definidas, aumenta la desigualdad, por las diferencias de reglas.

Asimismo, la organización señala que ante la baja cobertura del sistema público, un gran porcentaje de la población a pensionarse que no mantuvo una cantidad de años cotizando, no llega a recibir una pensión contributiva. Además, por las elevadas comisiones en los fondos privados, muchos de los pensionados no llegan a recuperar sus ahorros con la misma rentabilidad que si los hubieran tenido en instituciones financieras.

De la misma forma, se revela que, a pesar de la existencia del programa Colombia Mayor, que llega al 39 % de los mayores de 65 años que no tienen pensiones contributivas, este se mantiene como uno de los sistemas de pensiones no contributivos “menos generosos” de las economías de mercados emergentes.

Otro detalle importante del informe es por los subsidios entregados a personas con altos ingresos. El 51 % de las pensiones contributivas pertenece al 20 % de la población más adinerada, según la organización.