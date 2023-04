La reforma laboral tiene líneas rojas que no se cruzarán: viceministro Palma

Sostuvo que entre estos temas están el dejar sin efecto lo establecido en la Ley 789, el principio de estabilidad en el empleo, la eliminación de las formas de violencia en el mundo de trabajo y el fortalecimiento de las organizaciones sindicales.

"Hoy no podemos decir que trabajadores de plataformas por ejemplo, no pagan seguridad social , no podemos decir que hay trabajadores de empresas multinacionales vendiendo en la calle que no estén afiliados a la seguridad social, esa es la informalidad que se esconde en el incumplimiento de la ley laboral", agregó.