Grupo Empresarial EPM anunció su retiro de la ANDI

El Grupo Empresarial EPM informó a través de un comunicado su decisión de no renovar su membresía para 2022 en la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), tras realizar un análisis interno de costo-beneficio.

En 2021, el Grupo EPM pagó a la ANDI por concepto de cuota de sostenimiento la suma de 250 millones de pesos.

El pasado 7 de diciembre de 2021, el Grupo EPM había informado la decisión de romper vínculos con esta agremiación sin ánimo de lucro.

A su vez, este grupo empresarial no compartió las especulaciones que se habían generado con su retiro para el 2022 de la ANDI, pues esta no es la primera vez que EPM decide no hacer parte de la misma.

En 2016, la Organización también había determinado desafiliarse de la Asociación para el período de 2017, por concepto de un análisis de afiliaciones y asociaciones, entre otras circunstancias, cuando la empresa contaba con una administración diferente.

EPM regresó a la ANDI en 2018, al lograr incluir en el valor de la membresía a las empresas filiales de energía del Grupo EPM: ESSA, CENS, CHEC y EDEQ.