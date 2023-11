Gremios eléctricos piden a Petro nombrar Comisionados de la CREG

También señalan que CREG se encuentra inoperante tras considerar que no es materialmente posible integrar el quorum exigido para adoptar sus decisiones.

Argumentan que “esta inoperancia va en contravía de los principios que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos contenidos en el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, entre ellos, los de eficacia, economía y celeridad”.

De igual manera recalcan que las empresas comercializadoras de energía eléctrica atraviesan por una difícil situación de liquidez debido a diferentes aspectos (saldos por aplicación de la opción tarifaria, deudas de usuarios oficiales y bienes constitucionalmente protegidos, déficit de subsidios, deudas de medidas de alivio COVID19, entre otras), al respecto la CREG propuso dar solución al tema de los saldos por la opción tarifaria mediante los proyectos de resolución sometidos a consulta a través de las Resoluciones CREG 701 023 y 701 023A de 2023.

Por lo cual manifiestan que esta situación no tendrá una solución “mientras no se integre en debida forma la CREG, y esas resoluciones no podrán ser expedidas, con los consiguientes riesgos e impactos para la prestación del servicio”.

Finalmente, se refirieron al fenómeno del Niño y los retos que deberán asumir para mantener el servicio de energía en el país.

“Este evento pone en riesgo la suficiencia de las fuentes de generación de energía eléctrica y la prestación del servicio y obliga a la adopción de medidas inmediatas para prevenir un eventual racionamiento, como los incentivos a los usuarios para ahorrar y participar más activamente ante una escasez, lo cual ya estaba en discusión en el comité de expertos”, puntualizan.