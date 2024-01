Fenalco hace llamado a Petro a no confundir a la opinión pública

Destacó que el comercio genera el 12,9 % del PIB colombiano y emplea al 32 % de la fuerza laboral, y es además, uno de los mayores aportantes al fisco. A nivel municipal aporta más de la tercera parte del recaudo de industria y comercio.

Bajo este panorama, indicó que con los cierres no solo pierde el comercio, sino que también pierde el Estado, toda vez que no vender significa no generar IVA e impuestos.

“Hacemos un respetuoso llamado al presidente y a los demás representantes del Gobierno, a no confundir a la opinión pública generando un manto de duda sobre el comercio y empresas comprometidas con el crecimiento del país, por el contrario se le debe reconocer como uno de los sectores con mayor dinamismo en la economía colombiana y gran generador de empleo”, concluyó Cabal.