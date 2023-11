Piden tributar más para aumentar recursos en gestión ambiental

María Fernanda Valdés, viceministra de Hacienda, propuso la pregunta citando el dato del Banco Mundial, que precisa que, si al 2050 no hay una gestión y mitigación del riesgo ambiental, el país reduciría su crecimiento hasta en un 2,5 %.

La viceministra planteó, además si se debe cambiar la estructura económica para tener unas finanzas con una mirada hacia un modelo verde. “Necesitamos aumentar los recursos para temas ambientales”.

Agregó que con la política tributaria se puede contribuir, aunque admitió que no será suficiente si no se no logra atraer mayor cooperación internacional.