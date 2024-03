En 2023, Findeter alcanzó utilidades por más de $165.000 millones

“Creemos que la fortaleza de Findeter radica en su capacidad para adaptarse al cambio y fijar metas alineadas con las necesidades de las entidades, organizaciones y comunidades de los territorios. Esta filosofía de trabajo nos permitió, en 2023, obtener los resultados técnicos y operativos más representativos de toda la historia de la Entidad, y que, además, dan cuenta de nuestra credibilidad como banca de desarrollo territorial”, indicó Muñiz.

El 62 % de estos desembolsos se realizó a través de créditos de redescuento ($2.42 billones) mientras que el 38 % restante estuvo representado por créditos directos ($1.47 billones). Es importante destacar que el 77.3% del monto desembolsado fue destinado a inversión, frente a 57,6 % en 2022.

Por otra parte, los ingresos operacionales ascendieron a $4.47 billones frente a los $3.66 billones en 2022. La utilidad operacional fue de $256.475 millones y la utilidad neta del ejercicio superó los registros históricos alcanzados con un saldo positivo de $165.937 millones, lo que representa un crecimiento de 92,5 % con respecto a 2022 ($86.190 millones).

En cuanto a los indicadores financieros, en 2023 el ROE (return on equity) alcanzó el 10.63% frente a 6,23 % en 2022; el EBITDA (earnings before interest taxes depreciation and amortization) fue de $267.616 millones, lo que representa un crecimiento de 83.59% con respecto al año anterior ($145.768 millones).

Al cierre del 2023 los activos de la Entidad sumaban $14.78 billones y el saldo de cartera comercial era de $12.15 billones, de los cuales $8.81 billones corresponden a desembolsos de redescuento y $3,34 billones a desembolsos de crédito directo. Esto representa un crecimiento del 10.5% con relación al saldo de cartera comercial al 31 de diciembre del 2022.