El tráfico aéreo del país aumentó 2,8 % en 2023 frente al 2022

Agregó que el transporte aéreo doméstico repuntó en noviembre gracias a que las presiones sobre los costos han cedido a medida que las condiciones macroeconómicas mejoran.

Para 2023 el número de extranjeros que entraron por Bogotá decreció un 21,5 % frente a 2019, y un 4,7 % frente a 2022. Así mismo, los extranjeros que entraron por vía aérea disminuyeron en 18,6 % frente a 2019 y cerca de 6,4 % frente al año inmediatamente anterior.

En Medellín y Cartagena es diferente, pues las dos ciudades crecieron aceleradamente en la entrada de extranjeros vs. 2019: Medellín con 37,2 % y Cartagena con 16,9 %. En 2022, Medellín mantuvo una tendencia similar, mientras que Cartagena creció 17 %. En el caso de Cartagena el sector aéreo es clave, pues aumentó el número de extranjeros entrantes por vía aérea en un 15,5 % vs. 2019 y un 16,8 % vs. 2022.