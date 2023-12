Fenalco y CUT muestran sus diferencias en la mesa del salario mínimo 2024

Por su parte, Fabio Arias Giraldo subrayó que no se conocen las propuestas de los gremios y mientras no se presenten no se podrá dialogar, negociar y llegar a un acuerdo.

Sobre la propuesta del 18 %, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores negó que estuviera por encima de la inflación, y criticó al Banco de la República. Sobre el Emisor, Arias dijo que ha hecho proyecciones cada año y no se cumplen. “Mantener las tasas de interés altas ha frenado el consumo”, dijo en ‘Blu Radio’.