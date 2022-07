El precio del acero aleja el sueño de casa propia de varias familias

“Hace unos días la constructora me informó que el proyecto de vivienda no se podía desarrollar, debido a que no se logró el equilibrio financiero. ¿La razón? El costo de los materiales, en especial del acero”.

Esas fueron las palabras de Antonio Salcedo, un joven barranquillero que vio frustrado su sueño de tener vivienda propia ante la afectación que han tenido diversas constructoras del país por causa del alto costo de los insumos de construcción.

La polémica comenzó a surgir tras la declaración de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), asegurando que 250 mil proyectos de vivienda se encuentran en riesgo a raíz del incremento en los precios del segundo insumo de mayor importancia en la construcción de vivienda: el acero.

Según el último informe del Índice de Precios al Productor (IPP) del DANE, en su componente de industrias básicas de Hierro y Acero, entre junio de 2020 y junio de 2022, el precio del insumo ha crecido en un 63 %, donde el producto local ha aumentado un 75 %.

“El proyecto debía comenzar a construirse en marzo de este año para entregarlo en febrero de 2023. Era un proyecto de 15 pisos en estrato 4”, dijo Salcedo a EL HERALDO.

Añadió que las cuotas eran de $500 mil mensuales, y cada tres meses debía dar $3 millones con un crédito de 25 años.

“Yo incluso estaba gestionando para ver si podía recibir el concurrente de la Gobernación, ya que debía recibir el subsidio de vivienda joven, pero luego me dijeron que me iban a devolver el dinero, ya que no se iba a ejecutar el proyecto no solamente por el alza de estos insumos, sino también por el dólar”, explicó el joven.