Comisionado de la Creg admite que sí habrá ajustes en tarifas

“Se elevarán los precios”

Amilkar Acosta, ex ministro de Energía, explicó que el tope establecido al precio en bolsa de energía tiene un efecto muy limitado en el cargo de generación y dependiendo del grado de exposición de cada empresa, que en promedio es del 20 %.

El 80 % restante de la energía las empresas la compran a través de contratos bilaterales, cuyo precio pactado (G) no depende de las oscilaciones en bolsa de energía, precisó Amilkar Acosta. “Lo grave del asunto es que, de acuerdo con la normatividad vigente, la diferencia entre el precio de la energía en bolsa y el precio ofertado por el generador se traslada al usuario final vía cargo por restricción, el cual se calcula en $350 kWH, el cual equivale al 30 % de la tarifa al usuario final. En conclusión, de expedirse la resolución en los términos que se propone, no solo no bajará la tarifa al usuarios final, sino que esta se elevará, una vez más, en esta misma proporción”.