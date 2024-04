El comercio seguirá funcionando normalmente: Fenalco sobre el día cívico

Ante este intempestivo anuncio que supone una suspensión de las actividades de los servidores públicos, funcionarios y contratistas del Estado, Fenalco reiteró su llamado permanente a preservar la estabilidad y la seguridad jurídica, único escenario en el que se pueden ejercer libre y realmente los derechos de consagración constitucional.

“Una medida tan importante merece estudios suficientes, con fundamento en cálculos técnicos que avalen su utilidad y necesidad, la ausencia de éstos solo puede generar suspicacias. No se puede olvidar que las autoridades son responsables por el cumplimiento de la ley y deben justificar sus decisiones y rendir cuentas sobre ellas”, afirmó Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco.

Así mismo el vocero de los comerciantes hizo un llamado para que se aclare el alcance de esta medida, toda vez que información preliminar asegura que el decreto podría establecer esta fecha como día festivo para todos los años, lo cual no tendría validez, ni coherencia porque el argumento principal es que sea una medida excepcional ante el fenómeno de “El Niño”.

“La declaratoria de un día cívico no puede implicar que en el futuro se convierta en festivo, puesto que el presidente de la República no tiene facultades para establecerlos. Los festivos están previstos en la ley 51 de 1983 y esta ley no ha sido modificada para que el día 19 de abril de 2024 se convierta en festivo”, precisó Cabal.