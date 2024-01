El 2024 será uno de los años más desafiantes para la economía de Colombia

“El Gobierno debe prender los motores de la inversión privada especialmente, y de allí surgen otros desafíos, y es cómo lograr que los sectores que hacen inversión privada en Colombia se recuperen, porque todos están muy golpeados. Se debe plantear cómo recuperar la industria, el comercio, los servicios, el turismo, la vivienda, las obras civiles, entre otros, pero es urgente reactivar la economía”, recalcó el exministro de Hacienda y Comercio y actual rector de la Universidad EIA.

¿Habrá recesión?

Durante este periodo de decrecimiento, muchos se han preguntado si existe la posibilidad de que Colombia entre en una recesión, y aunque por definición, la recesión data de dos trimestres consecutivos en contracción económica, para algunos analistas, este fenómeno no se dará en el país.

“Colombia no va a entrar en recesión pese al último dato en negativo de la economía colombiana en el tercer trimestre de 2023, ya que se prevé que en el mes de noviembre la economía no tendrá un mal resultado, entre otras porque la base de noviembre de 2022 es muy bajita, entonces seguramente habrá un mejor comportamiento, y con ese indicador, creo que se logrará compensar lo de octubre y lo de diciembre y por ende, considero que el resultado del último trimestre de 2023 no será negativo”, manifestó José Manuel Restrepo a EL HERALDO.