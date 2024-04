Los jóvenes del país cada vez están más interesados en acceder al crédito

Para María García, una joven barranquillera de 21 años, entrar en el mundo crediticio es una oportunidad que ella lo cataloga como “de oro”, puesto que eso le abre las puertas para conseguir bienes que le sirvan tanto para sus estudios como para su vida a nivel general.

“Yo empecé mi vida crediticia sacando mi actual celular, y como vieron que era puntual en mis pagos, fui con propiedad a solicitar una tarjeta de crédito, que en principio me la negaron, pero al cabo de unos seis meses me la aprobaron. La voy manejando constantemente para poder alimentar mi vida crediticia, soy puntual en mis pagos, y no he tenido ningún inconveniente frente a ello”, manifestó la joven barranquillera en diálogo con EL HERALDO.

En ese sentido, sostuvo que a futuro quiere tener la oportunidad de adquirir bienes para la casa y aumentar la posibilidad de tener un crédito de estudios para poder comenzar su carrera profesional. “En mi casa todos están reportados en las centrales de riesgo, por lo que les niegan la posibilidad de acceder a bienes. Yo la verdad no quiero repetir esa historia”, socializó María García.

