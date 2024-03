Más jóvenes están encontrando empleo en Barranquilla

Aunque los indicadores de desempleo en Barranquilla y Soledad son buenos y siguen en la senda de reducción, todavía hay mucho por hacer, ya que en la actualidad hay 43 mil jóvenes de este territorio que buscan una oportunidad de trabajo, según el último informe del mercado laboral de la juventud que sacó el Dane y data del periodo entre noviembre de 2023 a enero del presente año.

Este es el caso de Nicolás Ortega, un barranquillero de 28 años que es profesional en Negocios y Finanzas Internacionales con un alto nivel de inglés, quien manifestó que le es difícil conseguir una oportunidad de trabajo y así poder ayudar a su familia.

“Desde la época de pandemia hasta la fecha he enviado hasta 70 hojas de vida no solamente para empleos en Barranquilla y Atlántico, sino también a nivel nacional y hasta internacional, y creo que el principal problema es que muchas empresas piden demasiada experiencia, la mínima oscila en cinco años, y de esas 70 hojas de vida que he enviado si me han llamado de cinco o seis ha sido mucho”, dijo Ortega en diálogo con EL HERALDO y quien actualmente se encuentra sin trabajo y busca la manera para salir adelante.

Frente a ello, Oriana Álvarez, directora de Fundesarrollo, le dijo a EL HERALDO que una de las principales dificultades o barreras de entrada al mercado laboral están en la falta de experiencia previa, lo cual resulta complejo, dado que si no se logra enganchar en el mercado es difícil adquirir experiencia.