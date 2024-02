Debate de la reforma pensional fue aplazado por falta de quórum

Esto quiere decir que por falta de quórum, se levantó la sesión plenaria del Senado de la República en la que se estaba discutiendo el proyecto de reforma pensional del Gobierno nacional.

En la última votación faltaron 5 votos para obtener el mínimo necesario y se convocó para este miércoles 28 de febrero a las 11 de la mañana un nuevo trámite.

Es de aclarar que durante el día, la bancada del Centro Democrático, encabezada por el senador Honorio Henríquez, radicó ante las secretaría de la Comisión Séptima y la plenaria del Senado la ponencia de archivo de la reforma pensional del Gobierno.

"La reforma pensional no genera mayor número de pensionados, no promueve de ninguna manera la inserción al mercado laboral de mujeres, jóvenes ni adultos; no brinda la posibilidad de financiar o subsidiar aportes para cotizar al sistema; no promueve nuevos empleos; por el contrario, se aumenta el porcentaje de cotización para las personas que ganan más de 5 millones de pesos", se lee en la exposición de motivos.