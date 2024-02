“El impuesto al plástico de un solo uso subirá el precio de varios alimentos”

De acuerdo con Daniel Mitchell, todavía se sigue esperando la reglamentación de la certificación de economía circular, que debió haberse expedido a mediados del año pasado por parte del Ministerio de Ambiente.

“Esto significa que aquellos envases, empaques o embalajes susceptibles de certificarse, aún no tienen un camino claro dentro de las reglas del impuesto y sus fabricantes aún no saben si deben incluirlos en el pago o no. Cabe anotar que, según la ley, dicha reglamentación ha debido ser expedida a más tardar el 14 de junio del 2023”, dijo Mitchell.

Agergó que es urgente que se aclare que las exportaciones no pagan el impuesto o, de lo contrario, se perderá toda la competitividad de la industria nacional en un mercado con despachos al exterior que superan los 400 millones de dólares por año.