Swift, el ‘arma nuclear financiera’ con la que la UE sancionaría a Rusia

Swift, con sede en Bélgica, es una plataforma que conecta a unas 11.000 instituciones financieras de todo el mundo y funciona como sistema de mensajería para informar de transacciones financieras, con lo que se ha convertido en un pilar fundamental del sistema financiero internacional.

El bloqueo de Swift no estaba incluido en el primer paquete de sanciones acordado la pasada noche por una cumbre de urgencia de líderes de la UE.

Le Maire reconoció que la activación del bloqueo de Swift había generado "reservas" entre algunos Estados miembros de la UE, que no quiso identificar, pero no en Francia, que "no tiene reticencias", ya que "Rusia ha superado ya todos los límites hace mucho".