Congreso de Confecámaras contará con la presencia de más de 1.200 asistentes

"Estamos convencidos de que no hay progreso cuando todo se paraliza, cuando existe incertidumbre y cuando las empresas, sobre todo las más pequeñas, no sobreviven o no pueden superar su tamaño para ser más sólidas, generar más empleo y bienestar para la gente. El Congreso Confecámaras 2023 es un escenario en el que resaltamos las acciones que las Cámaras de Comercio de Colombia adelantan en beneficio de los empresarios, además es un espacio en el que la Red hace propuestas concretas sobre las acciones necesarias para que Colombia crezca”, indicó Julián Domínguez, Presidente de Confecámaras.

Representantes del Gobierno como Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda; Germán Umaña, ministro de Comercio y Jhenifer Mojica Flórez, ministra de Agricultura, estarán presentes en la agenda del Congreso, así como Soraya Caro Vargas, Viceministra de Desarrollo Empresarial.