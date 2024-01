Economía del país crece muy bajo y sigue en alerta, dice la Andi y analistas

Clara Inés Pardo, economista y docente, analizó los resultados del ISE y dijo que sigue sin despejar que el país profundice la caída de actividades. “La actividad primaria mantiene su crecimiento. El país produce minerales, materias primas y commodities, pero no agrega valor, no hay sofisticación, transformación que de alguna manera si se hiciera a gran escala impactaría en la industria que, como actividad secundaria, es la que genera empleos de calidad y no ha podido levantarse y sigue en contracción. Hay una alerta aún de recesión y será preocupante si no hay una política de reactivación de la economía”.

El economista Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, destacó el buen dato de crecimiento en noviembre (2,3%) que aleja el fantasma de una recesión (dos trimestres consecutivos de crec. negativo)”, publicó en la red social X. “Sin embargo, la economía continúa con un crecimiento relativamente bajo (1% promedio). Revertir esto será el reto económico más importante en 2024”.