Colombia, con gran desempeño en la llegada de turistas internacionales

“De hecho, nuestro país ha demostrado su potencialidad al recuperar 2 años antes el flujo de turistas internacionales”, precisó Cortés.

De hecho, las estimaciones del Gobierno nacional, para el cierre de 2023, son 5,77 millones de visitantes no residentes (23 % más vs 2022) y para el 2024 cerca de 6,02 millones (4,3 % más vs 2023), y de ahí para adelante entre 4 % y 6 % de incremento anual.

“El turismo internacional es un motor económico fundamental para los países: fomenta el crecimiento económico, genera empleo y estimula el desarrollo de la infraestructura, por lo que esperamos que las proyecciones se mantengan y que el turismo siga demostrando su solidez y resiliencia”, señaló la dirigente gremial.