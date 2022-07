Barranquilleros, los que mayor posibilidad de compra tienen en el país

Las cifras reflejan que en mayo de 2021, cuando el país estaba en incertidumbre por la pandemia, el 61,3% de los ciudadanos en Barranquilla no tenía mayores posibilidades de comprar ropa, alimentos, zapatos, etc. Sin embargo, el número se redujo de manera notoria para este año. La ciudad está muy por debajo del resto en cuando a percepción negativa, pues en seis de las siete capitales, más del 68% considera que no tiene mayores posibilidades de consumo.

Por ejemplo, ese es el caso de la capital del país, donde 67,5% de los ciudadanos cree que no tiene grandes posibilidades de consumo.

Así mismo, la reducción de la percepción negativa también se refleja en las cifras de pobreza extrema de Barranquilla, comparadas con las del resto de país. Según cifras del Dane, en 2021 la capital del Atlántico, Cartagena, Sincelejo y Montería fueron las ciudades del Caribe que tuvieron niveles de pobreza extrema inferiores al promedio nacional.

En el caso de Barranquilla, la pobreza se redujo un 44,1%, pues pasó del 12,7% en 2020, al 7,1% en 2021.