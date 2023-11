El comercio tiene expectativas de los Black Days como días sin IVA

Los medios de pagos por tarjeta débito o a crédito en esta jornada se están imponiendo sobre el efectivo. En promedio por cada 10 ventas, 9 u 8 personas pagan por tarjeta y están aprovechando además la forma de pago a un mes y sin interés que ofrecen algunas entidades y tarjetas de marcas propias, precisa Marco Rivero. “En el caso de nuestra tienda, que tenemos de la marca dos en la ciudad, el perfil de comprador es de personas de estratos socioeconómicos del tres al seis. Es un cliente que sabe valorar los productos importados y que lo puede hacer con disciplina”.

Aunque el comprador tenga mensajes como que no es el momento para endeudarse por las altas tasas de interés, en el Black Day, German Fernández ratificó que la compra es una experiencia de emociones más que una consulta al bolsillo. “Quería renovar mi teléfono Android por un apple y aproveché lo que me ofrecieron la tienda Ipad para pagar en un mes sin interés con tarjeta. Es lo mismo como si lo pagara en efectivo. Mi teléfono está bueno y a mi esposa, que no le gusta la tecnología, le daré el mío”.

“Estas oportunidades de tener estos aparatos electrónicos con un descuento del 21 % no se han dado en el año”, agregó Aracelis Carreño.