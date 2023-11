Capital social y conocimiento, la base para un desarrollo urbano sostenible

“Proteger los árboles y el agua es muy importante, eso ya se ha vuelto básico en cada proyecto, pero sobre eso debemos construir capital social y además capital económico para las comunidades que van a estar en esos proyectos, no solo es construir colegios, empresas, viviendas que quedan a 15 minutos del trabajo, sino sacarle provecho a esos suelos para la productividad en cercanía de la vivienda”, manifestó Céspedes.

A su vez, Francisco Ricardo Marino, CEO de D.E.B., expresó que la clave para que Barranquilla sea un modelo en desarrollo sostenible es la enseñanza.

“Las ciudades no son vías, no es transporte público, sino las personas. Todos estos elementos sirven para empoderar a las personas y para darles una mejor calidad de vida, y también es clave anotar que no solo es cuestión de crear espacios verdes, sino como conectamos a la ciudadanía con esos espacios verdes. Enseñar la importancia de estos espacios a la ciudadanía es vital”, detalló Marino.