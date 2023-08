Caen las bolsas de EE. UU. tras la baja calificación crediticia de Fitch

La agencia de calificación se refirió al "deterioro fiscal esperado" durante los próximos tres años y a la deuda "cada vez más alta" del Gobierno estadounidense entre los motivos por los que ha tomado la decisión.

"Si bien es decepcionante, no creo que tengamos un impacto significativo en la economía a corto plazo, pero es una advertencia para Washington", dijo Brooke May, socio gerente de Evans May Wealth, en CNBC.

Por otra parte, los inversores siguen atentos a la publicación de resultados empresariales, y esta semana le toca a los titanes Apple y Amazon.