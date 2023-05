Biocombustibles, una solución inmediata para avanzar en transición energética

Carolina Rojas, presidenta de Fedebiocombustibles, habló sobre las ventajas de utilizar bioetanol y biodiésel en lugar de la gasolina corriente y diésel respectivamente.

Por el lado del bioetanol, dijo que al ser renovable y producido localmente permite disminuir la dependencia del petróleo, lo que mejora la seguridad energética. “Al ser 0 % hidrocarburo aromático, disminuye la emisión de material particulado, reduciendo los costos en salud pública asociados o la mala calidad del aire”, señaló Rojas.

Entre tanto, la ventaja del biodiésel es que tiene mayor lubricidad que el diésel fósil, por lo que extiende la vida útil de los motores.

“Ese se degrada de 4 a 5 veces más rápido que el diésel fósil y hasta puede ser usado como solvente para limpiar derrames de diésel. Como no contiene azufre, no genera bióxido de azufre (SO2), un gas muy contaminante. No contamina ni las aguas superficiales ni las subterráneas”, dijo.