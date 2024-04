Los nacimientos continúan en caída libre en el Atlántico

“Tengo muchos hermanos y creo que con las responsabilidades que tuve de niña, puedo confirmar que en un futuro no me veo así y no es porque no me gusten los niños porque los amo, pero realmente no me veo cuidando uno por el resto de mi vida”, recalcó Alana Serrano.

En ese sentido, para el sociólogo Fredys García, estas experiencias familiares también pueden verse influidas con la globalización y el auge de las redes sociales en la actualidad.

“Ya las decisiones ya no son con base exclusiva en la experiencia de las exposiciones y la experiencia que dejaron los papás y mamás. Ya no, ya hay unos factores externos que por medio de la tecnología se copian y se analizan y sirven como base para tomar decisiones”, aseguró.