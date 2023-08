Se usa el fenómeno de El Niño para aumentar energía en bolsa: Asoenergía

Fonseca dijo que, como representante de la demanda no regulada, insiste en que mientras no se logre una expansión oportuna que asegure la competencia y la eficiencia en generación efectiva, el modelo de despacho en la bolsa debe ser de costos marginales y no de precios marginales, para prevenir potenciales especulaciones.

“Esta condición suspensiva debería ser adoptada por la CREG dada la situación actual”, sostuvo la directora de Asoenergía.