Caída del precio de energía en bolsa no impactará tarifas: gremios

La primera causa son los efectos de oferta y demanda del Fenómeno de El Niño, que está previsto según los pronósticos del Ideam su etapa más crítica llegará en el próximo mes de diciembre y en enero de 2024.

José Camilo Manzur, director ejecutivo de Asocodis, precisó que los precios ponderados de la energía en bolsa es lo que puede determinar si hay o no alivio. Según el directivo la actual exposición de las comercializadoras y distribuidoras para la compra de energía es del 20 %. “Puede que haya un pequeño beneficio, pero no lo veo así tan significativo. Lo que pasa es que lo habrá si hay un respiro para las comercializadoras. Las empresas no pueden continuar con el ritmo de la deuda, y están cobrando menos de lo que les ha costado la energía. Los saldos y los recursos tienen que darse o vía tarifas o vía apoyo del Gobierno nacional o una mezcla de las dos. Este es un balance para que haya tarifas eficientes”.

Alejandro Castañeda, director ejecutivo de Andeg, subrayó que al igual que con el techo histórico que alcanzó el precio de $1.452 kilovatio hora (kwh) y con la caída a $515,32 ocurre que esos costos no se pueden trasladar al usuario. “No afecta la subida tampoco afecta mucho la bajada. En términos de contratos y en términos de bolsa, así como cuando sube no la pueden trasladar al usuario, cuando baja tampoco se le puede llevar todo al usuario”.

Los techos y pisos alcanzados de los precios de la energía en el segundo semestre están justificados por la entrada y aumento de la oferta de generación de las unidades 3 y 4 de Hidroituango y el cierre de ciclo de la térmica TermoCandelaria. “Esto de alguna manera aflojó el precio”.

Asocodis precisó que lo máximo que puede trasladar al usuario del precio de la bolsa es hasta el 130 % del valor del contrato de compra de energía. “Si los contratos de energía en promedio se compran en $300 (Kwh) no puedo pasar de lo que esté expuesto a la bolsa más de 130 %, o sea que sería $390. Y si el precio en la bolsa está en $1.000 kwh, los $610 está afectando la liquidez de la empresa. Y si a esto le sumamos la deuda de más de $5 billones de los saldos por subsidios, es imposible”, explicó José Camilo Manzur.

Manzur había advertido que a diciembre la situación de las comercializadoras puede profundizar la crisis de liquidez. “En la medida que baje el precio de bolsa de pronto podría no seguir subiendo la tarifa al usuario, pero de pronto hay tiempo o puede bajar un poquito, y permitir tener un oxígeno de tener mayores recursos. Nosotros no queremos afectar a los usuarios. Los usuarios son nuestra razón de existir, pero si no tenemos recursos, ¿vamos a cumplir las compras de energía?”.

En el año corrido el peso de los costos de la energía es del 7,9 % frente a la inflación total 10,44 %, precisa Andeg. Para el gremio, la inflación está creciendo a nivel anual y creció mucho menos que el peso de a canasta de la energía eléctrica. "No estamos siendo un factor de inflación", dijo Alejandro Castañeda.