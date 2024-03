Archivan proyecto que permitía que cualquier vivienda fuera de uso turístico

En ese sentido, agregó que “sin planificación nos vamos a ver afectados por problemas de gentrificación, convivencia, seguridad, explotación de niños, niñas y adolescentes en el contexto de viajes y turismo, entre otros. Colombia no puede permanecer indiferente ante la necesidad de un marco de reglamentación y regulación del crecimiento de los prestadores de servicios turísticos, por eso apoyamos la decisión”.

Duarte dijo que Cotelco no compartía que se incluyeran los artículos de esa iniciativa legislativa que permitía lo anterior debido a que el proyecto no contemplaba cómo minimizar los impactos que tal decisión generaría, como por ejemplo, el control en el ingreso de huéspedes, en especial de menores de edad, como establece la ley.

“De no efectuarse podría generar un aumento en el número de casos de explotación sexual en edificaciones residenciales”, precisó el dirigente gremial.

Otro aspecto es el relacionado con la adecuación y mantenimiento de piscinas de uso colectivo que, por ley, deben contar con un salvavidas permanente, y otros aspectos de infraestructura, la póliza de seguros obligatorio según el artículo 32 de la ley 2068 de 2020, entre otros. Esto implica unos costos que asambleas de edificios y conjuntos no han presupuestado.

“Con esta ley no se limitaría a quienes adquieren propiedades subsidiadas por el gobierno con fines de vivienda, con lo cual no tendría lógica que no se cumpla el objetivo de que sea una subvención para adquisición de inmuebles para suplir la necesidad de vivienda si después se destinara su uso para servicios turísticos y no para habitarla sus adquirientes”, dijo José Andrés Duarte.