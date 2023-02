Arancel a importaciones, ¿una medida viable para la moda colombiana?

Mario Hernández, empresario colombiano del sector moda, se refirió al tema como una puerta abierta para aumentar el contrabando y la economía informal.

“Este arancel aplica para los países con los cuales no tenemos TLC vigente, lo cual puede terminar siendo una oportunidad para aumentar el contrabando y la economía informal. En Colombia gran parte de la industria se mueve desde pequeños talleres que no terminan de ser empresas realmente constituidas y por consiguiente no poseen ni las capacidades, ni los recursos, ni la preparación necesaria para asumir los retos de un mercado tan competitivo”, puntualizó.

Otra de las cosas en las que Hernández recalcó fue en la necesidad de hacer que la industria colombiana sea competitiva.

“Más allá de una política de proteccionismo necesitamos abrirnos al mundo, pero hacerlo con un factor diferencial, ofreciendo calidad y diseño que sea atractivo para el consumidor y esto se logra con tecnología y capacitación. Mientras que en países como China los impuestos corresponden a un 30 %, en Colombia se paga un 60 %, lo que dificulta el fortalecimiento del sector”.

Por último, según informó recientemente el Gobierno nacional, la medida estaría próxima a entrar a un período de verificación de viabilidad.