Alza de la gasolina, otra carga para el bolsillo de los consumidores

“Si antes me gastaba $30 mil diarios en gasolina, hoy me estoy gastando $50 mil, por ende mi economía se ha visto afectada, y creo que seguirá en esa senda, porque todo ha subido y la plata alcanza menos”, expresó el usuario en diálogo con EL HERALDO.

Seis meses han pasado desde que el Gobierno nacional decidió incrementar paulatinamente el precio del galón de gasolina, que ya suma un aumento acumulado de $1.650 y un valor actual en promedio de $10.766 en el país.

Según el Ministerio de Hacienda, esta medida está orientada a disminuir el déficit que del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc). En 2022 el costo total del subsidio, otorgado a través Fepc, a la gasolina y diésel fue de unos $39 billones. En promedio, el subsidio a la gasolina fue de $7.530 por galón y el del diésel de $10.580 por galón.

A pesar de estas explicaciones, se percibe un descontento generalizado entre los consumidores, ya que el alza de la gasolina se ha convertido en otra carga para el bolsillo.

“El aumento en el precio de la gasolina me ha dificultado poder comprar otras cosas como alimentos. Ahora uno tiene que pensar si puede ir o no a restaurantes o a centros comerciales porque la plata no alcanza, y si esto persiste, se va a complicar todo, tanto para el que tiene carro o motocicleta como para el que no tiene”, dijo Roiner Escobar, dueño de un vehículo.