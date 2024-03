Alertan que Plan Financiero del Gobierno no cumpliría la Regla Fiscal en 2024

De acuerdo con este comité, el escenario del Gobierno en el que incluye como ingreso $10 billones por arbitramento de litigios como ingreso en el Plan Financiero de 2024, no sería prudente, ya que, según el Carf, estos recursos son ingresos no estructurales, porque resultan de una desacumulación de un activo contingente y que, por tanto, no deberían programarse para financiar gasto estructural.

“En consecuencia, para que la programación fiscal en 2024 cumpla con la Regla Fiscal se requiere una reducción adicional en el balance primario por $10 billones”, puntualizó el Carf.

Según los cálculos del Comité, este plan financiero contiene proyecciones de ingreso y gasto que muestran un déficit de 5,3 % del PIB para 2024, y las necesidades de financiamiento para cubrir ese déficit y pagar las amortizaciones llevarán la deuda a 57 % del PIB en 2024.

“Colombia tendrá un déficit fiscal de 5,3 % del PIB, con un déficit primario de 0,9 %, siendo ambos indicadores más negativos que en 2023 (4,3 % y 0,3 %, respectivamente)”, señaló el Comité.

Teniendo estos valores, el Carf sostuvo que el Gobierno nacional interrumpe la tendencia de disminución de los déficits que se traía desde 2020 y, de paso, incumpliría con la Regla Fiscal en 2024, teniendo en cuenta la estrategia de arbitramento de litigios para la solución de pleitos judiciales tributarios de la Nación con terceros, personas naturales y jurídicas.