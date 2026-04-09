La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) formuló pliego de cargos contra la sociedad D1 S.A.S., por la presunta vulneración de los derechos de los consumidores. Esto en el marco de la comercialización de productos y la prestación de servicios asociados a su canal de comercio electrónico.

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La decisión se adoptó tras el análisis de alrededor de 13.000 quejas presentadas por consumidores ante la entidad durante el segundo semestre de 2024.

Asimismo, la SIC adelantó averiguaciones administrativas, que incluyeron requerimientos de información y la revisión de la documentación aportada en la etapa preliminar.

Tras el análisis, la Superintendencia de Industria y Comercio identificó cinco presuntas irregularidades:

Incumplimientos en la entrega de pedidos, con al menos 1.200 casos reportados por entregas incompletas, tardías, no realizadas o canceladas.

Fallas en los sistemas de pago electrónico, que habría generado doble cobro o impedido la correcta finalización de las transacciones.

Entrega de productos en mal estado o vencidos, evidenciado en aproximadamente 700 quejas por posibles incumplimientos en los estándares de calidad e idoneidad.

Omisión de información esencial en promociones porque no decía de manera completa condiciones relevantes como restricciones de la oferta o disponibilidad de unidades.

Publicidad presuntamente engañosa al ofrecer productos con precios o descuentos que no coincidirían con los efectivamente aplicados, lo que podría inducir a error a los consumidores.

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“En el curso de la actuación administrativa se garantizará plenamente el derecho de defensa y contradicción de la sociedad, conforme a lo establecido en la ley”, señaló la SIC, a través de un comunicado.