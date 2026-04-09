La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) formuló pliego de cargos contra la sociedad D1 S.A.S., por la presunta vulneración de los derechos de los consumidores. Esto en el marco de la comercialización de productos y la prestación de servicios asociados a su canal de comercio electrónico.
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La decisión se adoptó tras el análisis de alrededor de 13.000 quejas presentadas por consumidores ante la entidad durante el segundo semestre de 2024.
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Asimismo, la SIC adelantó averiguaciones administrativas, que incluyeron requerimientos de información y la revisión de la documentación aportada en la etapa preliminar.
Tras el análisis, la Superintendencia de Industria y Comercio identificó cinco presuntas irregularidades:
- Incumplimientos en la entrega de pedidos, con al menos 1.200 casos reportados por entregas incompletas, tardías, no realizadas o canceladas.
- Fallas en los sistemas de pago electrónico, que habría generado doble cobro o impedido la correcta finalización de las transacciones.
- Entrega de productos en mal estado o vencidos, evidenciado en aproximadamente 700 quejas por posibles incumplimientos en los estándares de calidad e idoneidad.
- Omisión de información esencial en promociones porque no decía de manera completa condiciones relevantes como restricciones de la oferta o disponibilidad de unidades.
- Publicidad presuntamente engañosa al ofrecer productos con precios o descuentos que no coincidirían con los efectivamente aplicados, lo que podría inducir a error a los consumidores.
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“En el curso de la actuación administrativa se garantizará plenamente el derecho de defensa y contradicción de la sociedad, conforme a lo establecido en la ley”, señaló la SIC, a través de un comunicado.