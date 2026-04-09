La inflación anual en Colombia subió. Así lo dio a conocer el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). El dato anual correspondiente al mes de marzo se situó en 5,56 %.

De acuerdo con la entidad, esto representó un aumento de 0,47 puntos porcentuales si se hace la comparación con el dato anual a marzo de 2025 cuando estaba en 5,09 %. Ahora bien, si miramos la comparación de marzo de 2026 con el del corte a febrero del mismo, el incremento fue de 0,27 puntos porcentuales.

El dato de inflación reportado fue mayor al promedio de los analistas económicos quienes preveían un aumento hasta 5,50 %.

En ese sentido, la directora del Dane, Piedad Urdinola, reveló en los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del tercer mes de 2026, que el rubro económico que sigue contribuyendo de forma anual al IPC es el alojamiento y servicios públicos, con una contribución de 1,29 puntos porcentuales y una inflación de estas actividades del 4,15 %.

Otra división de gasto que está pesando fuertemente en el bolsillo de los colombianos son los alimentos y bebidas alcohólicas, con una contribución de 1,18 puntos porcentuales y una inflación anual del 6,27 %.

Otros rubros económicos que tienen todavía una inflación más alta que el IPC de marzo son las comidas fuera del hogar como el popular ‘corrientazo’ junto con los servicios de hoteles con 9,92 %; la salud con 7,87 %; la educación con 7,54 %,las bebidas alcohólicas y tabaco con 6,75 %, y los bienes y servicios diversos con 6,09 %.

Si nos vamos por ciudades, Pereira es el territorio con mayor inflación del país, con un indicador de 6,48 % anual, y la de menor indicador en la inflación fue Santa Marta con 3,58 %. Barranquilla, por su parte, es la quinta ciudad con menor inflación del país para marzo con un indicador de 3,58 %, por debajo del promedio nacional.