El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, no asistió este miércoles a la audiencia virtual de imputación de cargos en su contra por presunta violación de topes electorales en la campaña de Gustavo Petro a la Presidencia en 2022, de la cual él fue gerente. Por esto la diligencia no se llevó a cabo y será reprogramada.

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Esta es la segunda vez que se aplaza la imputación contra Ricardo Roa, pues el pasado 12 de marzo tampoco se presentó a la audiencia y la realización de la misma había quedado programada para este 8 de abril ante el juzgado 38 de control de garantías de Bogotá.

La diligencia de este miércoles coincidió con el periodo de vacaciones que la Junta Directiva de Ecopetrol le autorizó a Ricardo Roa, a partir del 7 de abril, para que afronte sus problemas judiciales.

Según la Fiscalía, durante la gestión de Roa como gerente de campaña del Pacto Histórico, el partido que llevó a Petro al poder, se superaron “los topes legalmente previstos para este tipo de eventos electorales”.

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El Consejo Nacional Electoral (CNE) sancionó en noviembre de 2025 a la campaña presidencial de Gustavo Petro por financiación irregular y violación de topes de gastos electorales. De acuerdo con el organismo, la campaña excedió los límites de financiación en primera y segunda vuelta en más de 3.500 millones de pesos y recibió aportes prohibidos.

En este caso, el CNE impuso multas al gerente de campaña de Petro y actual presidente de la estatal Ecopetrol, Ricardo Roa, y a los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica (UP).

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En el caso de Roa, al igual que la auditora María Lucy Soto y la tesorera Lucy Aydée Mogollón, deberán pagar solidariamente una multa superior a 5.900 millones de pesos.

Por su parte, Colombia Humana, el partido de Petro, y la Unión Patriótica (UP) fueron sancionadas “de manera y individual y con multa equivalente a 583 millones” de pesos.

La colectividad del mandatario fue sancionada “porque permitió el ingreso de aportes económicos con destino a la campaña presidencial de fuentes prohibidas” y la UP “porque no auditó adecuadamente el cumplimiento del proceso de rendición de cuentas, al no haber verificado de manera diligente y cuidadosa el volumen, origen y destino de los recursos administrados en las campañas presidenciales”.

Las irregularidades en la campaña de Petro se denunciaron en febrero de 2023 mediante una queja anónima, lo que llevó al CNE a abrir la investigación y a presentar cargos.

La investigación del CNE, a cargo de los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, concluyó que la campaña no informó en sus cuentas a ese organismo de aportes para la primera vuelta electoral, disputada el 29 de mayo de 2022, que suman 3.709.361.342 pesos.

Esos aportes los hicieron la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), el partido Polo Democrático Alternativo y la Unión Sindical Obrera (USO).

Con relación a la segunda vuelta electoral, celebrada el 19 de junio de 2022, la campaña de Petro, según el CNE, violó también “el límite de gastos por la suma de 1.646.386.773 pesos”.