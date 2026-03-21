El presidente Gustavo Petro advirtió este sábado que Colombia enfrentaría un aumento en los precios de los combustibles si se mantiene la guerra en Irán y la escalada internacional del petróleo en el Estrecho de Ormuz, lo que representaría un giro en los anuncios previos del Gobierno sobre reducciones en la gasolina y el diésel.

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“El aumento del precio del petróleo en mayo nos obliga a construir un sistema intensivo de fertilizantes subsidiados, donde Ecopetrol juega el papel central”, afirmó el jefe de Estado.

Asimismo, el mandatario indicó que la estrategia contempla redirigir utilidades de la petrolera estatal para financiar fertilizantes de origen colombiano, con el objetivo de contener el impacto inflacionario en el agro.

Cabe recordar que desde el 1 de marzo los precios del combustible ya habían bajado en todo el país en $500 por galón, consolidando así una disminución acumulada de $1.000 en lo corrido del año. Sin embargo, Petro agregó en su mensaje de este sábado que el subsidio al diésel se mantendrá únicamente para el transporte de carga, definiendo un enfoque más restrictivo frente al gasto fiscal.

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“No se podrá generar subsidios a la gasolina y si esta aumenta en el precio internacional también subirá en Colombia”, añadió el jefe de Estado.

Hay que resaltar que desde el inicio del conflicto el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel comenzaron la guerra contra Irán, los precios del petróleo han subido cerca del 64%, impulsados por ataques a infraestructura energética y el colapso de rutas estratégicas.